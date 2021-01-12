Шехидам и инвалидам Карабахской войны вручены ключи от квартир

12 января Министерство труда и социальной защиты населения предоставило квартиры и индивидуальные дома 30 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, 22 из них были переданы квартиры в новом жилом здании в Евлахском районе. На церемонии вручения ключей от квартир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев.

Заместитель министра подчеркнул, что социальная защита семей героев, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, а также граждан, потерявших здоровье в этих боях, постоянно усиливается.