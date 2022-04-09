Эпицентром распространения коронавирусной инфекции в КНР остается Шанхай, где в пятницу выявили 1 015 случаев заболевания в острой форме и 22 609 бессимптомных, передает Госкомитет здравоохранения КНР.

В городе действуют жесткие карантинные меры, для оказания помощи направлены дополнительные силы медиков из других районов страны, включая военный медперсонал.

Всего за время пандемии на материковой части Китая выявлено 163 042 случая заражения COVID, 4 638 человек скончались.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусной инфекции составляет 46,5%, показатель за семь дней снизился на 1,5% — неделей раньше он составлял 48%.

Вакцинация против COVID-19 первым компонентом проведена в стране более 89 698 600 раз, полностью — 85 951 906 раз.

Добавим, назальная вакцина от COVID-19 в РФ вышла в гражданский оборот. По словам врачей, данный вид вакцины будет использоваться как бустер после вакцинации препаратом «Спутник V» (aif. ru)