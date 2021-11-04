«В борьбе с пандемией должны объединиться все страны, чтобы быстрее ее преодолеть».

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Ш.Мовсумов отметил, что сегодня президент Ильхам Алиев на VIII Глобальном Бакинском форуме также коснулся вопроса несправедливого распределения вакцин в мире: «В развитых странах вакцинация достигла 60-70 процентов. В большинстве же развивающихся странах уровень вакцинации не достигает и 10 процентов. Естественно, это неравный, несправедливый подход. Это глобальная пандемия, и страны не могут с ней справиться в одиночку».