14 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммед Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.