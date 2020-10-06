СГБ перехватила радиопереговоры террористов

СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на сайт Службы.

В рамках военной агрессии против Азербайджана Армения активно использует иностранных наемников, в том числе, членов курдской террористической группировки, прибывающих из Ирака и Сирии.

СГБ перехватила радиопереговоры террористов, связанных с РПК, и участвующих в военных операциях против Азербайджана.

В этих записях террористы говорят о том, что армянская сторона в тяжелом положении, несет значительные потери, обсуждается то, как азербайджанцы эффективно применяют дроны, а также выражается разочарование по поводу того, что, поверив информации армян, они попали в зону конфликта.

| 2020-10-06T17:46:46+04:00 6 октября 2020, 17:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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