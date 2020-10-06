СГБ перехватила радиопереговоры террористов

СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на сайт Службы.

В рамках военной агрессии против Азербайджана Армения активно использует иностранных наемников, в том числе, членов курдской террористической группировки, прибывающих из Ирака и Сирии.

СГБ перехватила радиопереговоры террористов, связанных с РПК, и участвующих в военных операциях против Азербайджана.

В этих записях террористы говорят о том, что армянская сторона в тяжелом положении, несет значительные потери, обсуждается то, как азербайджанцы эффективно применяют дроны, а также выражается разочарование по поводу того, что, поверив информации армян, они попали в зону конфликта.