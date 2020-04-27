СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Исмайыллы

На основании оперативной информации о незаконных действиях представителя главы ИВ Исмаиллинского района по городу Исмайыллы Магеррама Ахмедова Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службах СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Магеррам Ахмедов в обмен на незаконную плату, вразрез постановлению Кабмина Азербайджана от второго апреля № 124 «О дополнительных мерах по пресечению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана», выдавал юридическим лицам и занимающимся предпринимательской деятельностью не создавая юридическое лицо физическим лицам, а также другим лицам, не относящимся к соответствующей категории, справки о наличии работы, которые не были зарегистрированы на портале icaze.e-gov.az, а также присваивал выделенные государством для малообеспеченных семей продовольственные наборы.

| 2020-04-27T19:00:34+00:00 27 апреля 2020, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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