СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Исмайыллы

На основании оперативной информации о незаконных действиях представителя главы ИВ Исмаиллинского района по городу Исмайыллы Магеррама Ахмедова Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службах СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Магеррам Ахмедов в обмен на незаконную плату, вразрез постановлению Кабмина Азербайджана от второго апреля № 124 «О дополнительных мерах по пресечению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана», выдавал юридическим лицам и занимающимся предпринимательской деятельностью не создавая юридическое лицо физическим лицам, а также другим лицам, не относящимся к соответствующей категории, справки о наличии работы, которые не были зарегистрированы на портале icaze.e-gov.az, а также присваивал выделенные государством для малообеспеченных семей продовольственные наборы.