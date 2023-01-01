Северная Македония с 1 января 2023 года будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщается на сайте организации, главой ОБСЕ по должности становится министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

«Председательство в ОБСЕ в 2023 году – большая ответственность и честь. Наша цель сосредоточиться на принципах Хельсинкского Заключительного акта в соответствии с интересами и потребностями людей», – заявил он.

Османи отметил, что страна в период своего председательства намерена оказать помощь нуждающимся.

«Мы рассматриваем ОБСЕ как постоянного поставщика помощи в разрешении кризисов и содействии миру», — сказал он. (Анадолу)