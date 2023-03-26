Северная Македония передаст Украине 12 ударных вертолетов Ми-24, которые почти выработали ресурс.

Об этом заявила министр обороны республики Славянка Петровска.

Министр заявила, что правительство Северной Македонии примет решение о передаче Украине 12 военных вертолетов Ми-24, которые ранее республика купила у Киева. Решение о передаче принято после запроса украинской стороны и анализа македонской армии, который показал, что «лишение этой военной техники не скажется на оборонных возможностях Северной Македонии». «Согласно нашим планам модернизации, эта техника уже почти выработала свой рабочий ресурс и не будет в составе в наших вооружений. Если бы мы не передали их, через короткое время нужно было бы что-то решать», — сказала министр.

Взамен Ми-24 Северная Македония намерена закупить минимум восемь вертолетов западного производства, которые будут иметь транспортное, а не военное назначение, отмечает министр обороны.