Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении суверенитета страны. Об этом сообщает Reuters. В Пхеньяне считают, что США вмешиваются во внутренние дела страны, поднимая вопрос в ООН о положении с правами человека в КНДР.

КНДР также обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он «подлил масла в огонь», говоря о ситуации на Корейском полуострове на фоне растущей напряженности.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен нести ответственность за грубые нарушения прав человека в КНДР. (Газета.Ру)