У КНДР в запасе может быть до 60 ядерных боеголовок. О этом информирует агентство Yonhap, ссылаясь на данные зарубежных экспертов.

«Иностранные эксперты оценивают, что Северная Корея имеет от 15 до 60 ядерных боеголовок», — сказано в материале.

По информации агентства, американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) сообщил о наличии у КНДР 20-30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года писал, что Северная Корея имеет 20 ядерных боеголовок, но также у страны есть материалы, а именно уран-235 и плутоний-239, для произведения еще 45-55 штук.

Японские эксперты из исследовательского института Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) в докладе о ядерных материалах в мире на 2022 год заявляли, что КНДР по состоянию на июнь обладает 40 боеголовками. В свою очередь, американский Институт национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США писал, что на ноябрь 2020 года у Пхеньяна имелось в наличии 15-60 ядерных зарядов.