Как мы уже писали, темп наступления украинской армии (ВСУ) несколько снизился. Главная причина — дождливая погода, а также сильное уплотнение за счет сокращения линии фронта и переброски частично мобилизованных россиян на первые линии. Вместе с ними российское командование выдвигает на фронт артиллерийские дивизионы. Неважно, что орудия крайне старых образцов, число их достаточно велико. Если говорить о Херсонской области, то сильно сдерживает наступление сложный рельеф местности и недостаточное количество у ВСУ тяжелой бронетехники.

Тем не менее. На Донбассе украинские военные продолжают преподносить противнику неприятные сюрпризы.

Практически все лето и теперь осень российские войска пытались наступать после Северодонецка и Лисичанска на Бахмут. Ценой огромных потерь в живой силе и технике до второй половины октября в некоторых местах им удалось продвинуться на 2-3 км и подойти к окраинам города. Другими словами, устилая путь убитыми и ранеными, они продвигались на 10-20 м в день.

И вот ВСУ перешли в наступление, прорвали вражескую линию обороны и отбросили противника на 2-5 км. Как сообщил боец ВСУ, бывший депутат парламента Егор Фирсов, «Забрали себе стратегические локации, стратегические пункты, которыми мы до этого не владели. Условно говоря, где стояли роты нашего батальона, где сидели в окопах на первой линии обороны, сейчас эти окопы и блиндажи считаются тылом». Линия фронта теперь фактически такая, какой она была до начала российского наступления.

И это не все. Несколько дней назад ВСУ взяли под огневой контроль и в нескольких местах перерезали трассу Р-66, связывающую города Сватово и Кременную. Эта рокадная дорога имеет для российских войск стратегическое значение, так как теперь снабжение группировки на севере Луганской области распадается и должно проходить по гораздо более дальним путям к тому же с меньшей пропускной способностью. Оборона как Сватово, так и Кременной становится для российской армии очень проблематичной.

Успехи ВСУ на Донбассе совпали с нанесением мощного удара по российскому Черноморскому флоту (ЧФ) непосредственно в Севастопольской Южной бухте.

Официально украинский Генеральный штаб ничего об ударе, а фактически нескольких ударах, не сообщает. Однако у всех в Украине, в России и на Западе нет сомнений в том, кто и каким способом ударил по главной базе российского флота в Черном море.

Мы не будем подробно останавливаться на довольно противоречивых фактах, которые сообщают российские власти, местные паблики и западные аналитические центры. Судя по всему, ЧФ серьезно досталось. Косвенно это подтверждается наличием прямо противоречащих друг другу российских официальных сообщений и комментариев высокопоставленных чиновников.

Рассмотрим военно-технические и политические аспекты произошедшего.

Во-первых. От ближайшей точки украинской неоккупированной территории, от которой можно запускать дроны по Севастополю примерно 260 км. Отсюда следует, что ВСУ и Военно-морские силы Украины (ВМСУ) располагают беспилотниками с соответствующими тактико-техническими характеристиками (ТТХ).

Ситуацию прокомментировал в своем Telegram-канале российский военный обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид). «Получается, что либо у ВСУ на вооружении появились новые системы, способные работать на удалении почти в три сотни километров, либо атаки управляются непосредственно с крымской территории». Последнее просто ночной кошмар российских генералов и политиков.

Возникает вопрос о стране происхождения этого оружия. Непрямой ответ можно найти в замечаниях некоторых чиновников «Укроборонпрома». Из них следовало, что ВСУ получили от промышленности БПЛА с дальностью до 1 тыс. км и возможностью несения полезного веса в 100-200 кг.

Украина получает иностранные дроны-камикадзе, но все они не имеют необходимых ТТХ для ударов по Севастополю. Судя по тому, что в Москве прямо не обвиняют страны Запада в поставках такого оружия, атакующие БПЛА украинской разработки и производства. Признать этот факт в Кремле категорически не хотят и предпочитают характерное молчание. Отделываются обвинениями Великобритании в подготовке украинских операторов.

Во-вторых. Из предыдущего следует для России другой печальный вывод. США не поставляют для ВСУ ракеты ATACMS с дальностью 300-600 км в зависимости от модификации, чтобы они не использовались для обстрелов собственно российской территории. Хотя Крым и с ним Севастополь Запад признает оккупированной территорией Украины, но не хотел бы использования своего оружия на полуострове.

Теперь же украинское командование свободно в выборе целей не только в Крыму, но и в глубине собственно российской территории. Учтем, что от Харькова до Москвы по прямой около 700 км. Автор ни на что не намекает, но считает своим долгом кого надо предупредить в российской столице. Время безнаказанных обстрелов украинской гражданской инфраструктуры прошло навсегда. Так что в некоторых российских городах стоит приготовиться. Как Севастополю. Там уже обновляют старые и строят новые бомбоубежища. Пример его другим городам наука. Стоит присмотреться.

В-третьих. В Москве по телевизору граждан России уверяли, что ПВО надежно прикрывает Крым, Керченский мост и вообще всю территорию страны. Оказывается, что хваленный противовоздушный и прочие щиты дырявые. Их преодоление для украинской техники не составляет особого труда. Обманули и далеко не в первый раз.

Власти уверяют, что сбили все дроны как воздушные, так и морские, которые атаковали корабли ЧФ и наземные цели. Ирония в том, что на их возврат никто не рассчитывал. Это дроны-камикадзе. Важно, что они попали куда надо и серьезно повредили крупные корабли, в том числе флагман фрегат «Адмирал Макаров». Это было одной из целей и она достигнута.

Теперь о политических факторах.

Произошедшее в Севастополе — это звонкая пощечина российскому режиму, причем многоплановая.

Видимо в Белокаменной началась форменная истерика. Об этом говорят конвульсивные действия типа выхода из зерновой сделки. Об этом говорилось уже больше месяца, Путин жаловался, но все ждали подходящего предлога. Севастопольский обстрел показался приемлемым.

Однако не все, как обычно, просчитали. Для Запада did not matter one way or the other — ни тот путь так другой. Вот для президента Турции Эрдогана это очень даже имеет значение. Вот почему он ясно дал понять, что экспорт украинского продовольствия будет продолжаться, а турецкие военные корабли обеспечат проход торговых судов с зерном до самого Босфора. И пусть только ЧФ попробует шевельнуться в их сторону.

В условиях нарастающей дипломатической изоляции Москва не рискнет идти на обострение с Турцией и от этого севастопольская пощечина звучит еще более звонко. Хотите выйти из зерновой сделки? Вольному воля, но другим не мешайте.

В ответ Россия предприняла массированный обстрел украинской инфраструктуры. Ущерб оказался значительным. Более 800 тысяч жителей Киева на какое-то время оказались без электроэнергии и воды.

Однако из 50 запущенных ракет было сбито 44, то есть 88%. Это очень высокий показатель сам по себе, он же говорит о том, что плотность украинского ПВО возрастает и эффективность обстрелов, во-первых, будет падать, во-вторых, ответ не заставит себя долго ждать. И Севастополь покажется мелким инцидентом.

В Москве на телеканалах активно начали рассуждать о так называемой оперативной паузе. События на Донбассе и теперь в Севастополе говорят о том, что российским захватчикам в Украине покой только снится.

Они уже потеряли более 71 тыс. убитыми и около 250 тыс. по самым скромным подсчетам ранеными. И каждый день этот счет растет. За предыдущие сутки на 950 человек.

Впрочем, Путину их не жалко. Другим россиянам тоже?