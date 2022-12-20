Скоро весь мир убедится в надежности и мощности северокорейских ракет. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они зря волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку», — говорится в заявлении.

По словам сестры Ким Чен Ына, мир напрасно «волнуется о надежности чужих вооружений». «Мы вскоре это сделаем, и вы убедитесь», — сказала Ким Е Чжон.

Ранее сестра лидера КНДР также заявила, что дополнительные санкции не остановят развитие космической программы Пхеньяна и разработку разведывательного спутника.

16 декабря КНДР успешно испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. Испытанием руководил лидер КНРД Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что ставит своей целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание «невиданной абсолютной» мощью для защиты достоинства и суверенитета КНДР. (gazeta.ru)