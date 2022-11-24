Заместитель главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну, назвала власти Южной Кореи «идиотами». Её заявление опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Поводом для высказывания стали требования Сеула объявить санкции против КНДР на фоне регулярных запусков ракет в сторону Японии и Южной Кореи. «Если они думают, что смогут выбраться из сложившейся опасной ситуации с помощью санкций, то они, должно быть, идиоты, которые не понимают, как жить в мире и комфорте», – сказала Ким Ё Чжон.

Она также заявила, что не понимает, почему жители Южной Кореи «остаются равнодушными к своему режиму, при котором [президент]Юн Сок Ель и его идиоты продолжают создавать опасную ситуацию».

В Сеуле назвали заявления Ким Ё Чжон «неблаговидными», а также осудили её за «вульгарные выражения».

С начала года КНДР запустила более 30 ракет в сторону Японии и Южной Кореи, а особенно активизировала запуски с 25 сентября. Было проведено около десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа «Хвасон-12», которая пролетела над Японией, преодолев четыре с половиной тысячи километров.

В октябре Южная Корея ввела санкции против 15 чиновников и 16 организаций из КНДР, подозревая их в участии в программах по производству ракет. (svoboda.org)