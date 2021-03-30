Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон назвала лидера Южной Кореи наглым и циничным «американским попугаем» за то, что тот осудил ракетные пуски Северной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Ё Чжон заявила, что «не в силах сдержать ошеломление» от высказываний политиков в Южной Корее, в особенности от речи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, которую он произнес 26 марта на шестой церемонии так называемого «Дня защиты Западного моря».

Тогда Мун Чжэ Ин осудил пуски баллистических ракет КНДР, заявив, что они «усложняют» ситуацию, но отметил, что Южная, Северная Корея и США должны стараться продолжать диалог, а также заверил граждан в способности страны защитить себя от любых провокаций.

«Это действительно апогей наглости», — заявила Ким Ё Чжон. Она напомнила, что 23 июля 2020 Мун Чжэ Ин посетил Агентство оборонных разработок Южной Кореи и хвалил различные вооружения, а также говорил о разработке баллистической ракеты с «достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью» и наиболее крупной боеголовкой.