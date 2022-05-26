26 мая военнослужащий сверхсрочной службы погранотряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), старший сержант Ширалиев Джанмирза Чингиз оглу совершил самоубийство за пределами места службы.

Как передает АПА, информацию об этом распространил пресс-центр ГПС.

По предварительной информации самоубийство совершено по причине, не связанной с воинской службой.

По факту проводится расследование совместно с сотрудниками органов прокуратуры.

Напомним, 11 мая военнослужащий действительной военной службы отдела пограничного контроля Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенного на территории Агстафинского района, прапорщик Ализаде Тарлан Рафиг оглу совершил суицид в служебной квартире.