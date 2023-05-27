Лидер сербов в Косово и Метохии Горан Ракич в связи с действиями со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах призвал президента республики Александара Вучича приостановить диалог Белграда с Приштиной. Слова Ракича привел портал «Косово онлайн».

«Любые дальнейшие переговоры с Приштиной в нынешних условиях не только нелогичны, но и контрпродуктивны. Иными словами, продолжение переговоров с режимом [премьер-министра непризнанного Косова Альбина] Курти после вчерашнего террора посылает ему сигнал о том, что такие действия возможны», — заявил Ракич.

Также он попросил руководство Сербии, чтобы решение о временном запрете на участие госслужащих в диалоге было отменено лишь после того, как Приштина выведет все силы спецназа косовской полиции с севера Республики Косово, отзовет все свои органы и силы и покинет здания муниципальных администраций на севере Косово и Метохии.