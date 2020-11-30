Сербия отозвала решение о высылке посла Черногории

Правительство Сербии отозвало решение о высылке посла Черногории в ответ на объявление сербского посла в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Александр Вучич пригласил меня и министра [иностранных дел] Николу Селаковича на беседу, чтобы проконсультироваться по поводу решения правительства [о высылке]. Он понимает и поддерживает это решение, потому что оно соответствует Венской конвенции и протоколам, — отметила Брнабич.

Глава кабмина добавила, что сербский лидер также сказал им, что «конвенции важны, но жизнь и наша дружба с Черногорией важнее».

Ранее сообщалось, что МИД Сербии высылает посла Черногории Тарзана Милошевича и просит его покинуть республику в течение 72 часов в ответ на аналогичные действия Подгорицы.