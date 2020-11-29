Сербия и Черногория взаимно выслали послов

Между Черногорией и Сербией произошел дипломатический скандал. В течение суток Подгорица и Белград объявили о взаимном выдворении послов, передает Deutsche Welle со ссылкой на официальные заявления сторон.

Ранее сообщалось, что 28 ноября МИД Черногории объявил персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича, обвинив его в «многолетнем вмешательстве» во внутренние дела страны.

В ответ сербская сторона потребовала от главы черногорской дипмиссии Тарзана Милошевича покинуть Белград в течение 72 часов. (Газета.Ру)