Сенатор заверил Трампа в оправдании по делу об импичменте

Сенатор-республиканец Линдси Грэм при разговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом заверил его в оправдании по делу об импичменте, сообщает The Hill.

«Я подтвердил президенту, дело закончено. Сейчас просто вопрос вынесения окончательного решения», – рассказал Грэм.

Член сената напомнил, что 44 сенатора сочли импичмент после завершения президентского срока неконституционным. При этом для вынесения обвинительного приговора необходимо не менее 67 из 100 голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.(Газета.Ru)