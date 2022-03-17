Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в Сенате Конгресса США проект резолюции с призывом к администрации президента США Джо Байдена содействовать передаче Украине истребителей «Миг-29» и систем ПВО.

«Я призываю Сенат выступить единым голосом. Если мы проголосуем за резолюцию о поставке украинским военным истребителей «МиГ» и других систем противовоздушной обороны, то это станет подспорьем для украинского народа и их военных. Это станет ударом для Путина. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь разрешению этого конфликта», — заявил Грэм.

Проект резолюции пользуется поддержкой широкого круга сенаторов-республиканцев, и Линдси Грэм уверен в его принятии в случае голосования. Грэм представил этот документ после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта. Зеленский попросил США предоставить его стране больше самолетов, систем ПВО и другой военной техники.

Администрация Байдена выступает против передачи Украине самолетов «МиГ-29» из арсенала Польши, полагая, что это не принесет существенной пользы Киеву и может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией. (DW)