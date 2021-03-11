Сенат США утвердил нового министра юстиции

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры Меррика Гарленда на должность нового министра юстиции — генерального прокурора страны, передает ТАСС.

Гарленд в ближайшее время будет приведен к присяге.

В 2016 году 44-й американский президент демократ Барак Обама выдвигал кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда США. Однако контролируемый в то время республиканцами Сенат фактически блокировал данное кадровое назначение по внутриполитическим соображениям, до слушаний и голосования по кандидатуре Гарленда дело тогда не дошло.

| 2021-03-11T01:36:49+04:00 11 марта 2021, 08:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss