Сенат обвинил Ротенбергов в обходе санкций США

Олигархи Аркадий и Борис Ротенберги пытались обойти санкции США использую рынок произведений искусства. Об этом, как сообщает Газета.Ру, члены постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам пишут в докладе.

Отмечается, что этот рынок не регулируется законодательством о борьбе с отмыванием денег.

По данным сенаторов, гражданин США Григорий Бальцер на деньги, которые получил от связанных с Ротенбергами компаний, приобрел произведения искусства на сумму в 18 млн долларов, в том числе картину Рене Магритта La Poitrine за 7,5 млн долларов.