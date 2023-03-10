Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал норму, которая позволит уходить на пенсию досрочно в 63 года. Об этом сообщило в четверг радио France Info, передает Лента.ru«.

В ходе обсуждения проекта пенсионной реформы, который предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сенаторы поддержали норму, которая «позволит прекращать трудовую деятельность в 63 года».

Как уточняет радиостанция, досрочный выход на пенсию будет позволен тем, «кто начал трудовую деятельность между 20 и 21 годами».

Кроме этого, проект пенсионной реформы предполагает повышение пенсии в размере до 5% для женщин, «которые имеют хотя бы одного ребенка и отработали не менее 43 лет».