Семи врачам предъявлено обвинение в умышленном убийстве Марадоны

Фигуранты дела о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны обвиняются в умышленном убийстве.

Как передает агентство France-Presse, семи обвиняемым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы. В совершении преступления подозреваются нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас.

Следствие выстроило обвинения на выводах экспертной комиссии, которая признала действия врачей Марадоны неадекватными, недостаточными и неосторожными: футболисту якобы не обеспечили должный уход и необходимое лечение. Также было установлено точное время смерти Марадоны – оказалось, при попытке его реанимировать он был мертв уже несколько часов. (ТАСС)

| 2021-05-21T00:52:04+04:00 21 мая 2021, 04:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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