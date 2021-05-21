Семи врачам предъявлено обвинение в умышленном убийстве Марадоны

Фигуранты дела о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны обвиняются в умышленном убийстве.

Как передает агентство France-Presse, семи обвиняемым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы. В совершении преступления подозреваются нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас.

Следствие выстроило обвинения на выводах экспертной комиссии, которая признала действия врачей Марадоны неадекватными, недостаточными и неосторожными: футболисту якобы не обеспечили должный уход и необходимое лечение. Также было установлено точное время смерти Марадоны – оказалось, при попытке его реанимировать он был мертв уже несколько часов. (ТАСС)