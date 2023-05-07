Семь человек погибли и шесть ранены в результате наезда автомобиля на пешеходов в техасском городе Браунсвилль. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на данные местной полиции.

«Семь человек погибли в техасском Браунсвилле после того, как автомобиль наехал на пешеходов… Согласно полиции, до шести человек с серьезными и легкими травмами получают помощь. Власти сообщили, что полиция поместила под стражу мужчину-подозреваемого», — говорится в сообщении телеканала.

При этом сообщается, что водитель находится в больнице под пристальным наблюдением врачей. Они проводят тесты на алкоголь и наркотики.