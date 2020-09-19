Сексизм Карманчика: ГЕИ и шорты

Все, найдены наконец пути решения всех проблем, мешающих еще более стремительному и не знающему аналогов в мире развитию одного южного города. Секрет был раскрыт в месте, которое менее всего наводило на мысли о работе там людей посвященных в столь большие секреты. Но, поди ж ты, нашелся разрушитель шаблонов. Звали его Карман и был он целым полковником местной полиции.

Детство Карманчика прошло в седьмом микрорайоне и тамошние старожилы помнят времена, когда его отец выиграл в лотерею автомобиль. Но, водить его, не папа Кармана, не он сам не умели. Так и простоял выигрыш в гараже долгие годы. Сейчас, что и говорить, статус Кармана, уровень его жизни повысился. Он теперь превратился в медийную личность, что рассказывала южногородцам о деятельности Государственной Ездовой Инспекции, сокращенно ГЕИ. Да, так и называли сотрудников этой службы, порой даже находя синонимы этого слова.

Такой почет и уважение местные ГЕИ-шники заслужили годами долгой и сложной работы по обиранию южногородцев по поводу и без оного. А еще, в ГЕИ шла активная торговля водительскими удостоверениями, в результате которой руководство этого органа давно уже обзавелось солидными счетами в различных банках, а также недвижимостью, в том числе и в братской для южного города стране.

Злые языки утверждали, что именно по этой причине в южном городе было так много аварий, в том числе и со смертельным исходом. На все эти грязные намеки в ГЕИ отвечали, что в аварию зачастую попадают даже те, кто вовсе ездит без прав. Могучий был аргумент, многое объясняющий. А на вопрос о том, почему местные ГЕИ не останавливали всех этих лихачей, следовал еще более суровый ответ – потому, что это родственники очень уважаемых людей.

После чего шел рассказ о том, что некоторым, не знакомым с местными традициями и менталитетом ГЕИ-шникам приходилось терпеть и оплеухи и отборный мат в свой адрес, а порой с них даже погоны срывали. В общем, проявляли к ним весь набор доказательств глубочайшего уважения. Ощутившие его ГЕИ-шники были людьми, ностальгирующими по прежним временам, когда не было сотовой связи, интернета, мобильных телефонов. Словом, когда можно было успеть выписать автохулигану штраф, проколоть дырку в его правах, отогнать его машину на штрафстоянку до того, как тебе кто-то позвонит и прикажет отпустить задержанного и извиниться перед ним.

Карманчик обо всем этом знал, но рассуждать вслух он предпочел на иную тему. Началось все с того, что одного местного журналиста, облачившегося в шорты, не допустили до экзаменов на получение водительского удостоверения. И Карман решил дать случившемуся, как ему показалось, объяснение. Оно потом долго цитировалось в южном городе.

Ведь наш герой поведал миру, что в шортиках на сдачу экзаменов на водительские права могут приходить лишь представительницы прекрасной половины человечества. Мужчинам же это было запрещено, утверждал Карман. Он вооружился привычным в таких случаях аргументом про местный менталитет и традиции. О том, что традиции являются штукой не постоянной и что всего каких-то три десятка лет назад выход девушки в центр южного города в шортах приводил к скандалу, он решил не вспоминать.

Благополучно забыл он и о том, что даже нынешним летом куча местных джигитов приходили на экзамен в ГЕИ в шортах. Наконец, Карман запамятовал, что ГЕИ и полиция нравов — разные структуры, что нигде, ни в каком законе не прописан запрет местным мужчинам приходить на экзамен в ГЕИ в шортах. Да, чисто эстетически приятнее было видеть шорты на дамах, но тут уж вопрос вкуса.

Кроме того, стоимость взятки за получение прав никак не коррелировалась формой одежды ее дающего. Плюс, возникал вопрос — если получать права в шортах нельзя, то можно ли местным мужчинам садиться за руль в шортах? Если да, то как быть с местным менталитетом и традициями, о которых вспомнил Карман. О том, что его слова за версту отдавали сексизмом, он и подумать не мог. Карман был человеком старых традиций и совсем иначе трактовал значение этого слова.

При этом, у многих южногородцев закралась мысль, что наш герой не был бы столь принципиален к форме одежды посетителей ГЕИ, если бы это были люди известные в южном городе или даже их сыновья и внуки. Местные острословы поговаривали, что эта категория лиц могла прийти в ГЕИ даже в стрингах. Правда это или нет, судить не беремся. Но то, что благодаря Карману найден способ решения всех существующих в южном городе проблем, от растущей безработицы до борьбы с коварным вирусом, никто не сомневался. Главное, оказывается, в шортах не ходить. Уверен, что такое открытие уже привлекло вниание членов Нобелевского комитета и заправил Силиконовой долины. Они просто обязаны были вступить в битву за Кармана.