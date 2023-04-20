Попавшие в Сеть секретные документы Пентагона и американской разведки впервые появились в интернете в декабре 2022 года, задолго до привлечения внимания мировой общественности. Об этом говорится в письме сенаторов Марка Уорнера (демократ от штата Вирджиния) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) министру обороны США Ллойду Остину и директору Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«[Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас] Тейшейра начал делиться секретной информацией <…> в социальной сети в декабре 2022 года, почти за четыре месяца до того, как об этом узнало [американское] правительство. Это указывает на серьезные недостатки процедуры выявления внутрисистемных угроз в правительстве», — говорится в письме, опубликованном в среду.

Сенаторы призвали предоставить спецкомитету по разведке «копии всех секретных документов или другой секретной информации, которая есть на онлайн-платформе Discord», через которую, как считается, секретные материалы попали в интернет, и объяснить, почему власти США долгое время не знали об утечке.

Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов. Как передавали американские СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord. 14 апреля Тейшейре были предъявлены обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. (ТАСС)

