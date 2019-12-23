Сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы

Сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

Как сообщает «Report», голосование начнется в 08:00 и завершится в 19:00. В муниципальных выборах принимают участие 13 политических партий.

В ходе выборов по республике будет избрано 15 156 членов в 1606 муниципалитетов.

На 1000 избирательных участках Азербайджана установлены веб-камеры.

За ходом выборов будут следить около 60 тысяч наблюдателей. Муниципальные выборы охватят 118 избирательных округов.

Отметим что, последние муниципальные выборы в Азербайджане прошли 23 декабря 2014 года.

| 2019-12-23T07:48:14+00:00 23 декабря 2019, 08:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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