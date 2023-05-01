Сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале будет заложен фундамент завода по локализации этапа окраски, сварки и сборки совместного производства автомобилей Азербайджана и Узбекистана.
Как передает #, об этом сообщил председатель правления акционерного общества Узбекистана «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов, который в рамках визита в Азербайджан встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Он сказал, что примет участие в церемонии закладки фундамента двух производственных предприятий – сварочной и красильной фабрик в Гаджигабульском промышленном квартале: «Оба предприятия внесут свой вклад в развитие этой отрасли промышленности, что станет следующим шагом в направлении локализации производства автомобилей в Азербайджане».