Сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале будет заложен фундамент завода по локализации этапа окраски, сварки и сборки совместного производства автомобилей Азербайджана и Узбекистана.

Как передает #, об этом сообщил председатель правления акционерного общества Узбекистана «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов, который в рамках визита в Азербайджан встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.