Сегодня утром в Бадамдаре вновь произошел оползень

«Утром 9 января 2020 года оползневые процессы в Бадамдаре вновь активизировались. Оползневая масса шириной приблизительно 100 метров сдвинулась в направлении магистральной автодороги между Бадамдаром и 20-м участком».

Об этом Report сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

Он сказал, что в настоящее время в оползневой зоне наблюдается активность: «Мы проводим на территории мониторинги. Процесс оползня сейчас продолжается. Решение о наличии или отсутствии опасности примут соответствующие структуры после осмотра».

По его словам, упавшая на проезжую часть дороги масса должна быть полностью убрана: «Что-то можно будет говорить после полного прекращения процесса. Нынешний процесс оползня идет поверх массы, сдвинувшейся с места в 2018 году».