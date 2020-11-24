Сегодня Трамп помилует двух индеек

Индейки, которых в 2020 году по традиции «помилует» президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед празднованием Дня благодарения, получили имена Кукуруза и Початок. Об этом сообщается на странице Белого дома в Twitter.

Кукуруза любит американский футбол и надеется однажды посетить ярмарку штата Айова, а Початок любит играть в пиклбол и хочет увидеть памятники в Вашингтоне, говорится в сообщении.

Пока все желающие могут выбрать, какая именно из двух индеек станет главной «национальной индейкой Дня благодарения». Голосование организовано так же на странице Белого дома в Twitter.

«Церемония помилования» пройдет в Розовом саду Белого дома 24 ноября. После посещения резиденции Трампа птиц отправят жить в Университет штата Айова.

По традиции, президенту привозят двух птиц — главную праздничную индейку и ее «дублера», которых он «помилует». Первым из президентов символическую церемонию «помилования» индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн.