Сегодня на телеканале Mədəniyyət состоится премьера фильма Vətən borcu («Долг Родине»), посвященного шехиду апрельских боев, капитану Вооруженных Сил Азербайджана Мюхюду Оруджеву.
Как сообщили # в пресс-службе телеканала, премьера состоится в 21:15.
Фильм снят снят по заказу Фонда Пропаганды нравственных ценностей, и повествует о жизни и боевом пути шехида-капитана Мюхюда Оруджева. Автор идеи и сценарист фильма — Афет Тельманкызы.
Мюхюд Оруджев родился 13 июля 1984 года в селе Фарахли Газахского района. Получил образование сначала в Военном Лицее им. Дж. Нахичеванского, а затем – Высшей Военной Школе имени Гейдара Алиева по специальности войсковая разведка. Прошел доблестный воинский путь от командира разведывательного взвода N-ской воинской части до должности командира разведывательного батальона Сил Специального Назначения. Капитан Оруджев, награжденный Верховным Главнокомандующим и министром обороны многочисленными орденами и медалями, 2 апреля 2016 года пал шехидом в героических боях за территориальную целостность Азербайджана.
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за проявленный героизм Мюхюд Оруджев посмертно награжден медалью «За отвагу».