Сегодня на телеканале Mədəniyyət состоится премьера фильма Vətən borcu («Долг Родине»)

Сегодня на телеканале Mədəniyyət состоится премьера фильма Vətən borcu («Долг Родине»), посвященного шехиду апрельских боев, капитану Вооруженных Сил Азербайджана Мюхюду Оруджеву.

Как сообщили # в пресс-службе телеканала, премьера состоится в 21:15.

Фильм снят снят по заказу Фонда Пропаганды нравственных ценностей, и повествует о жизни и боевом пути шехида-капитана Мюхюда Оруджева. Автор идеи и сценарист фильма — Афет Тельманкызы.

Мюхюд Оруджев родился 13 июля 1984 года в селе Фарахли Газахского района. Получил образование сначала в Военном Лицее им. Дж. Нахичеванского, а затем – Высшей Военной Школе имени Гейдара Алиева по специальности войсковая разведка. Прошел доблестный воинский путь от командира разведывательного взвода N-ской воинской части до должности командира разведывательного батальона Сил Специального Назначения. Капитан Оруджев, награжденный Верховным Главнокомандующим и министром обороны многочисленными орденами и медалями, 2 апреля 2016 года пал шехидом в героических боях за территориальную целостность Азербайджана.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за проявленный героизм Мюхюд Оруджев посмертно награжден медалью «За отвагу».