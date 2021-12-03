С 5 ноября по 1 декабря Пенитенциарная служба Азербайджана обеспечила амнистию 1 787 человек.

Об этом сообщила руководитель отдела по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

По ее словам, накануне первой годовщины Победы в рамках исполнения постановления «Об объявлении амнистии в связи с 8 Ноября — Днем Победы» был составлен акт об амнистии 1 787 осужденных.

«Из них 34 — женщины, двое — несовершеннолетние и 60 — заключенные в возрасте 60 лет и старше. Уже вышел на свободу 1 391 человек, из которого 1 023 отбывали наказание в исправительных учреждениях, а 368 человек — в колониях. На лечение направлены 359 осужденных, они будут освобождены после завершения медицинских процедур. 64 осужденным срок наказания сокращен на шесть месяцев», — сказала А.Сабитова.

Она добавила, что сегодня из пяти пенитенциарных учреждений выйдут 114 заключенных.

Отметим, что процесс исполнения акта об амнистии, начавшийся 5 ноября, продлится четыре месяца.