В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться суперлуние.

Как сообщает #, согласно данным кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, луна будет находиться в ближайшем к Земле расстоянии — перигее своей орбиты — 30 августа в 19:52 по бакинскому времени, а 31 августа в 05:37 перейдет в фазу полной луны.