СБУ рассекретила новые данные о Голодоморе

Служба безопасности Украины в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. обнародовала засекреченный ранее документ о демографическом кризисе в Украине согласно переписи населения 1937 года из-за Голодомора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

«Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис», – считают специалисты СБУ. Советские демографы ожидали, что население Украины составляло в то время «35 млн жителей. Однако перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года».

Руководители переписи были обвинены в «получении искусственно заниженных и искаженных цифр» – и расстреляны, сообщает СБУ.

Верховная Рада Украины 14 лет назад признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украинские власти обратились с просьбой к другим государствам признать Голодомор геноцидом.