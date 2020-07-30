Сборная «первых парней на селе»

Сегодня, 30 июля, АФФА завершила переговоры с итальянским специалистом Джанни Де Бьязи и подписала контракт с ним. Как сообщает azerisport.com, итальянский специалист будет главным тренером сборной Азербайджана по футболу до конца отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Бывший вратарь сборной Азербайджана по футболу Александр Жидков поделился сданным отечественным СМИ своим мнением о назначении Джанни де Бьязи главным тренером национальной команды.

«Тренер ничего не решает на поле, он может только подсказать. Все зависит от исполнителей, то есть от игроков. Да, Де Бьязи работал со сборной Албании. Албанцы все играют за рубежом, в сильных чемпионатах, в хороших клубах. А наши футболисты играют в Азербайджане. Вот вам и ответ. Тот же Фогтс не смог», — заявил Жидков. И он, конечно же, прав. Это я к тому, что даже покойный Валерий Лобановский не смог бы добиться со сборной Азербайджана больших успехов. Ибо, качество материала, которым приходится пользоваться любому тренеру милли, мягко говоря, весьма невысокое.

Да, есть немало талантливых ребят, но все они предпочитают вариться в собственном соку, оставаясь в отечественном первенстве, качество которого крайне невысоко. Надеяться на то, что талантливый отечественный футболист, играя даже за ведущий местный клуб, будет стремительно прогрессировать, не приходится. Выходом из положения мог бы стать отъезд молодых и талантливых отечественных игроков в зарубежные клубы. Но этого не происходит. Почему? Причин много. Но об одной из главных в их череде, рассказал azerisport.com футбольный агент из Молдовы Рамиль Адыгезалов.

«Полтора года назад на меня вышли мои партнеры из Европы. Они попросили меня полететь в Азербайджан и пообщаться насчет Махира Эмрели. Я через федерацию пробил встречу с его агентами. Пообщались, спросил об условиях. У Махира два агента. Самого футболиста не было на встрече, конечно же. На ней я получил мало ясности, если честно. После этого интерес к Махиру пропал. Он за этот год возобновлялся несколько раз, но, к сожалению, что-то мешало. Если честно, я не верю, что когда-то Махир уедет из Азербайджана»,- указал он. И пояснил, что речь шла о следующих, проявлявших к Эмрели интерес, клубах: австрийский «Рапид», болгарский «Левски», венгерский «Ференцварош».

«Я тебе даже скажу цитату его агента: «Перейти из «Карабаха» в «Левски» – это позор»», указывает футбольный агент из Молдовы. Это, получается, так было сказано о 26-кратном чемпионе Болгарии и 27-кратном обладателе Кубка этой страны. О клубе, за который в свое время играл обладатель звания величайшего футболиста Болгарии ХХ века Георгий Аспарухов.

Специально для Эмрели и его агента сообщаю, что в историю вошли матчи Кубка европейских чемпионов сезона 1965/66 годов, когда «позорный» «Левски» играл против звездной «Бенфики» с великим Эйсебио во главе. В первом матче в Португалии была зафиксирована ничья 2:2, а в ответном болгары проиграли со счётом 2:3. Три гола из четырёх забил Аспарухов. То есть, когда болгарский клуб наводил шороху в европейских кубках, Махира даже на свете не было. Это к вопросу об общем футбольном интеллекте Эмрели и его агента.

Как ни крути, Махир не попал не только в «Левски», но и в «Ференцварош», который более 30 раз становился чемпионом Венгрии, более 20 раз завоевывал Кубок Венгрии. Этот венгерский клуб, обыграв в финале итальянский «Ювентус»», выиграл Кубок ярмарок, который является предшественником Кубка УЕФА и Лиги Европы. Также, «Ференцварош» в 1975 году проиграл в финале Кубке обладателей кубков киевскому «Динамо». То есть, и у этого клуба куда больший авторитет в Европе, чем у «Карабаха». Но, Эмрели туда не поехал. Не стал он и игроком самого титулованного австрийского клуба — венского «Рапида».

Всем им отказал не Роналду и не Месси, а Махир Эмрели, играющий в откровенно слабом чемпионате Азербайджана. Он бегает за клуб, высшим достижением которого является не победа в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, а выход в групповой этап этих еврокубков. На его счету всего 4 гола за сборную Азербайджана, но амбиции там, как у автора более полусотни голов за сборную. Причем, часть из которых забита на чемпионате мира или Европы. По сути, на зеленый газон выходит не 23-летний футболист, которому еще очень многое можно и нужно доказывать, а бронзовый памятник.

Он, увы, не один такой. Все мы прекрасно помним скоротечную карьеру вратаря Кямрана Агаева в португальской «Боавиште». Не поиграв там толком и года, он заявил, что скучает по Баку и по отцу. Наверное, и по мейхане, в любви к которой Агаев также признался в одном из своих интервью. О том, что зарекомендовав себя с лучшей стороны в «Боавиште», он мог перейти в «Порто» или «Спортинг», а там, вполне возможно в именитый испанский или итальянский клуб, Кямран не задумался.

Он вернулся в Азербайджан. Где все просто и знакомо, где ты «звезда», где тебе платили не меньше, а порой и больше, чем в «Боавиште». Именно это, большие деньги и психология «первого парня на селе» губят многих наших футболистов. В итоге, К.Агаев доигрывал в клубе «Кешля». Какова будет дальнейшая судьба М.Эмрели, загадывать не берусь. Желаю ему реального прорыва в карьере. Но для этого ему нужно выйти из «горячей ванны» из зоны комфорта, принять новые вызовы, играя за рубежом. Даже, если на первом этапе ему предложат меньшую зарплату, чем в «Карабахе».

Как то работает? Приведу пример. Форвард испанской «Валенсии» Денис Черышев не желает рассматривать варианты с продолжением карьеры на родине. По информации испанской Marca, футболист хочет отработать свой контракт до конца, потому он отклонил предложения из России. Сообщалось, что интерес к воспитаннику «Реала» проявлял питерский «Зенит», куда недавно перебрался его отец — Дмитрий Черышев, возглавивший молодежную команду «сине-бело-голубых». Однако 29-летний россиянин не намерен возвращаться на родину, предпочитая играть в Европе.

Вот это и есть – выход из зоны комфорта, стремление не к гарантированному статусу «первого парня на селе», а к реальному прорыву в карьере. Черышев-младший, думаю, получал бы в «Зените куда больше, чем Эмрели в «Карабахе». Да и чемпионат России намного сильнее нашего первенства. Но Денис предпочел не гарантированное место в основе питерского клуба, а борьбу за место под солнцем в первенстве Испании. Это и есть единственно правильный путь к достижению личных побед, прогресса в футболе. А тот путь, который выбирает большинство отечественных футболистов, ведет к стагнации, а позже и к регрессу. И в этих условиях, когда тренеру сборной приходится выбирать из того, что есть, милли не поможет ни Де Бьязи, ни Клопп, ни Гвардиола.