Сборная Испании со счетом 7:0 обыграла команду Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в среду на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Голы забили Дани Ольмо (11-я минута), Марко Асенсио (21), Ферран Торрес (31, с пенальти; 54), Гави (74), Карлос Солер (90), Альваро Мората (90+3). Гол Ольмо стал 100-м для сборной Испании на чемпионатах мира, она стала шестой командой, забившей на чемпионатах мира 100 и больше голов. Лучшей по этому показателю является сборная Бразилии (229 голов), далее идут команды Германии (227), Аргентины (138), Италии (128) и Франции (124).

Полузащитник Гави стал самым молодым игроком сборной Испании, выходившим на поле на чемпионатах мира. 18-летний хавбек побид рекорд Франсеска Фабрегаса, который дебютировал на чемпионатах мира в возрасте 19 лет в матче турнира 2006 года против сборной Украины (4:0). Также Гави стал вторым в списке самых молодых футболистов, отличавшихся на чемпионатах мира (18 лет 110 дней). Лучшим по этому показателю является бразилец Пеле (17 лет 249 дней).

Сборные Испании и Коста-Рики выступают в группе E вместе с командами Германии и Японии. Матч между этими сборными прошел ранее в среду и завершился победой японцев со счетом 2:1. В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.