На стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль-Райяне (Катар) завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Бельгии и Канады. Встреча закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 1:0.

На 11-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар в ворота Бельгии, который не реализовал лидер сборной Канады Альфонсо Дэвис. Под занавес первой половины игры нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи после передачи Тоби Алдервейрелда открыл счет в матче.

Таким образом, сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав три очка. Канада замыкает таблицу, не набрав очков. На втором и третьем местах располагаются набравшие по одному баллу сборные Хорватии и Марокко, матч между которыми закончился нулевой ничьей.