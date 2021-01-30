СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре

Совет безопасности ООН продлил на полгода]мандат миссии миротворцев на Кипре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Совет Безопасности выражает полную поддержку Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и постановляет продлить их мандат на дальнейший период, заканчивающийся 31 июля 2021 года», — говорится в резолюции.

Отмечается, что по инициативе генсека ООН Антониу Гуттереша готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра, а также Греции, Турции и Великобритании. Ожидается, что она пройдет в марте.

Миротворцы ООН присутствуют на Кипре для предотвращения конфликтов между турками -киприотами и греческой общиной острова.