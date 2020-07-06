Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для покупателей в Азии. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, премия к сорту Arab Light составит $1,2 за баррель, к другим сортам нефти — $1 за баррель. Как указывает Bloomberg, ожидалось увеличение премии на Arab Light до $1,45 за баррель.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.