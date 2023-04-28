Вчера в Иране, в провинции Мазандаран застрелен влиятельный аятолла и член Ассамблеи экспертов Аббасали Сулеймани. Для понимания: совет экспертов Ирана или «меджлис-э Хобреган», как его называют в Иране – это специальный государственный орган в Иране, избирающий Высшего руководителя страны, или орган, который по Конституции Исламской Республики, контролирует деятельность верховного лидера Ирана Али Хамнеи. Словом, убитый — человек знатный, влиятельный, сильный и по конституции выше, чем депутаты и даже министры Ирана.

Сулеймани был представителем Хаменеи в провинции Систан и Белуджистан, имамом пятничной молитвы. Он был застрелен во время посещения банка вооруженным охранником банка. Тут следует напомнить, что провинция Систан-Белуджистан – это суннитский приграничный регион Ирана, где по сегодняшний день проходят митинги из-за тяжелой социально-экономической ситуации.

Распространенное видео убийства знатного аятоллы больше похоже на операцию, нежели на стихийное случайное убийство. Вообще, атака на представителей Ирана стала обычным делом в последние годы в этой стране. Несколько дней тому назад, в Мешхеде, прохожий с ножом напал на трех мулл, один из которых скончался.

Как и в любой другой тоталитарной системе власти, Иран подошел к черте, когда происходит системный разлад и разные околовластные структуры борются между собой за власть и бюджетные распределения. Итог на своем больном опыте ( СССР) все мы помним. Однако Иран сейчас не в стадии полного разложения, Иран сейчас в стадии перехода.

Сейчас власть в стране поделена между муллами, правительством, армией и КСИР. Тут нужно понимать, что не все силовики Ирана – это КСИР и наоборот, не только КСИР – это армия. По Конституции армия подчиняется правительству, а КСИР верховному руководителю Ирана и является дублирующей структурой армии.

Содержание такого громадного силового блока сложнее, приходится жертвовать социальной политикой, еще больше все усложняется, если КСИР становится также и экономическим актором в стране. На сегодня КСИР превратился в монстра, который реально контролирует власть в Иране, и противодействия ему нет.

С таким положением дел, естественно, не согласны иранские либералы внутри власти, а также духовенство, чьи позиции слабеют. Тут отдельно следует добавить, что КСИР контролирует не только экспорт нефти, но и банковскую систему страны, СМИ, а также отдельные секторы экономики. Причем монопольно, что превращает эту военную структуру в главную, управляющую, а все остальные ответвления власти становятся ширмой.

Поскольку власть не любит дуализма, а в Иране сейчас так и есть — власть поделена между духовенством и КСИР, эти две политические силы сейчас войдут в сложное внутриполитическое противостояние. Поскольку сила порождает власть, имплементация карательных методов находится в руках КСИР, а законность этих методов у клерикалов, то большинство населения Ирана склонно критиковать и выступать против религиозной касты, а не КСИР, способный терроризировать общество. Большинство населения сейчас протестуют именно против власти аятолл. Так безопаснее.

Сам КСИР сейчас дистанцировался от внутриполитических процессов и занимается Сирией, Ираком, Йеменом и другими процессами, однако остается реальной силой, которая стоит за всеми внутриполитическими процессами и дискредитацией духовенства. Во внутрииранских проблемах решающую роль будет играть именно КСИР. Скорее всего, они встанут на страже клерикалов, однако в таком случае духовенство превратится в игрушку в руках отдельных генеров.

С другой стороны, в случае, если КСИР подвинет духовенство и с политической арены, то это конец исламской революции в Иране и начало правления хунты, которая плюс ко всему признана террористической в США и в ряде других стран. Тут стоит вопрос не только легитимации, а еще и признания со стороны международного сообщества. Второе будет сложнее.

Однако во всей этой игре, есть и другая сторона медали. Отдельные генералы КСИР тесно связаны с международным капиталом и имеют тесные отношения с отдельными внешными игроками. Подсанкционный Иран в первую очередь выгоден узкой группе лиц в самом Иране. Тут и радикальное духовенство, которое выстраивает концепцию внешних врагов в лице сионистов, масонов, США, Израиля, империалистов Великобритании, папы Римского и прочих врагов шиизма и ислама, а с другой — узкая группа заинтересованных выгодополучателей от монопольного права торговать со всем остальным миром, а самим внутри Ирана иметь безграничную власть.

Словом, если нет санкций, границы открыты, а торговля идет, то страдает и идеологическая составляющая духовенства, и экономическая составляющая отдельных групп. Поэтому санкции – это выгодное дело для тех, кто у власти. Однако всегда в такой ситуации появляется третья сила, зачастую поддерживаемая извне. Силы, которые готовы поменять правила игры в данной ситуации, – Израиль и США. Проблема в том, что Иран в том состоянии, в котором он есть, выгоден также другим внешним игрокам, таким как Китай, Саудовская Аравия и ряд стран Персидского залива, поскольку светский и открытый миру Иран куда более опасный игрок, чем закрытый религиозный Иран с КСИР.