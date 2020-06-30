Сандро Росель: «Иногда худшая вещь для каталонца – это другой каталонец»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель прокомментировал информацию о возможной отставке Кике Сетьена с поста главного тренера команды.

«Мне кажется, что это неправда. Насколько я знаю, это не так. Зачем писать об этом, если это ложь? Почему некоторые каталонские медиа пишут об этом, если это неподтвержденная информация? Мы, каталонцы, вредим сами себе. Мы стреляем себе в ногу.

Если кто-то из клуба сегодня скажет, что это неправда, то все равно никто не поверит. Иногда худшая вещь для каталонца – это другой каталонец. Мы кормим врага», – сказал Росель.

«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) в 32-м туре Ла Лиги и отстала от «Реала» на два очка. Затем появилась информация о том, что игроки каталонского клуба в раздевалке критиковали тактику, которую главный тренер команды Кике Сетьен избрал на этот матч. (sports.ru)