Samsung презентовал новые смартфоны серии Galaxy S21

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила в четверг новейшие флагманские смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+, а также Galaxy S21 Ultra. Трансляция презентации шла на сайте компании, передает ТАСС.

Президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро отметил, что компания хотела создать смартфон, отвечающий самым высоким требованиям к мультимедиа, поскольку люди сегодня работают удаленно и проводят больше времени дома. «Мы также осознаем, как важна возможность выбора, особенно сейчас, поэтому серия Galaxy S21 позволяет пользователям выбрать устройство, которое оптимально соответствует их стилю и потребностям», — добавил он.

Смартфон Galaxy S21 обзавелся экраном с 6,2-дюймовым интеллектуальным адаптивным дисплеем Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Гц, обеспечивающим более плавную прокрутку и просмотр контента. Galaxy S21+ обладает 6,7-дюймовым дисплеем с теми же характеристиками, что и Galaxy S21, а также батареей повышенной емкости. В обеих моделях появились тройные камеры с искусственным интеллектом, которые оценивают каждую сцену и подстраиваются под нее. Оба смартфона также имеют процессор Exynos 2100, операционную память 8 ГБ и встроенную память 128 ГБ/256 ГБ. Новые модели поддерживают связь 5G.

Модель Galaxy S21 Ultra является самым большим гаджетом в серии Galaxy S21. Новинка поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах, включая фронтальный и четыре тыльных, чтобы менять перспективу без потери качества. А 100-кратный Space Zoom с системой двойных телеобъективов позволяет получить максимально четкий снимок независимо от того, насколько далеко от объекта находится фотограф.

Смартфоны также получили новый инструмент для обеспечения максимальной конфиденциальности: перед отправкой фото можно безопасно удалить метаданные о местоположении. Функция Private Share позволяет контролировать, кто получает доступ к отправляемому контенту, как долго он доступен.

Samsung также отмечает, что благодаря возможностям сверхширокополосного доступа (UWB) в моделях S21 Ultra и S21+ с помощью смартфонов можно будет автоматически открывать двери автомобиля. Более того, данные модели также поддерживают функцию AR Finder — отправку сообщений другим пользователям смартфонов Galaxу c просьбой о помощи в поиске утерянного предмета.