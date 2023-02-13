Южнокорейская компания Samsung планирует к 2050 году использовать переработанный пластик в производстве всех своих смартфонов. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Также компания намерена к 2025 году отказаться от использования материалов из пластика для упаковки своей продукции.

«Кто-то задастся вопросом, какой эффект наша кампания окажет на окружающую среду, но все же это довольно существенные объемы [пластика], учитывая нашу обширную продуктовую линейку. Я думаю, это найдет небольшой, но важный отклик у каждого покупателя», — заявил на брифинге вице-президент компании Пак Сон Сун.

Как отмечает агентство, Samsung уже использует элементы из переработанного пластика в производстве своих флагманских телефонов линейки Galaxy. При этом число таких деталей в представленных в феврале новых моделях в два раза больше, чем в смартфонах, вышедших годом ранее.