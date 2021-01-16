Samsung отказалась от карт памяти в новых смартфонах

Samsung убрала из новых флагманских смартфонов слот для карты памяти. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты обратили внимание, что в смартфонах Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra отсутствует разъем под карты памяти. Ранее в устройствах бренда присутствовал подобный слот, рассчитанный под использование с внешними накопителями формата microSD. Авторы уточнили, что ранее Samsung отказалась от разъема под карту памяти в складных смартфонах Galaxy Z Fold2 и Z Flip.

Теперь, чтобы сохранить в памяти смартфона больше данных, потребителям придется приобрести более дорогой девайс с более емким накопителем — максимум 512 гигабайт. В качестве альтернативы пользователи могут сохранять некоторые документы в облачном хранилище.