Samsung отказалась от карт памяти в новых смартфонах

Samsung убрала из новых флагманских смартфонов слот для карты памяти. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты обратили внимание, что в смартфонах Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra отсутствует разъем под карты памяти. Ранее в устройствах бренда присутствовал подобный слот, рассчитанный под использование с внешними накопителями формата microSD. Авторы уточнили, что ранее Samsung отказалась от разъема под карту памяти в складных смартфонах Galaxy Z Fold2 и Z Flip.

Теперь, чтобы сохранить в памяти смартфона больше данных, потребителям придется приобрести более дорогой девайс с более емким накопителем — максимум 512 гигабайт. В качестве альтернативы пользователи могут сохранять некоторые документы в облачном хранилище.

| 2021-01-16T10:36:44+04:00 16 января 2021, 11:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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