Самолет с 79 гражданами РФ, Республики Беларусь и Украины вылетел из Венесуэлы

Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины, которые застряли в Венесуэле из-за пандемии коронавируса, вылетел из Каракаса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Борт вылетел из венесуэльской столицы 9 мая в 15:00 мск (8:00 по местному времени). «Интерфакс» уточняет, что среди пассажиров есть люди, посещавшие Венесуэлу в личных целях, и сотрудники ряда российских компаний.

Лайнер должен совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево 10 мая в 3:25 мск, отмечает «Газета.ру». Вывоз людей организовала российская фармацевтическая компания «Герофарм», являющаяся единственным поставщиком препаратов инсулина в Венесуэлу, при помощи посольства России в этой стране и МИДа.

При подготовке к отправке очередной партии этого препарата в Венесуэлу компания зафрахтовала не грузовой, а пассажирский самолет, чтобы на обратном пути вывезти из Венесуэлы людей.

На фоне пандемии коронавируса почти все страны мира, в том числе и Россия, приостановили международное сообщение. Выполняются только рейсы, которыми граждан возвращают на родину.

Правительство России утвердило 4 апреля порядок помощи россиянам, которые оказались в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, нужно заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток.

Для оказания поддержки кабмин выделил в общей сложности 1 млн рублей. Средства предоставили из резервного фонда правительства, сбором заявок на получение материальной помощи занимается российский МИД.

По данным Росавиации, с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177,3 тыс. соотечественников (iz.ru)