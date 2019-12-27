Самолет рейса Лондон — Исламабад совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Капитан ВС Boeing B787-8 Dreamliner авиакомпании British Airways, следующего по маршруту Лондон – Исламабад, 27 декабря принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по причине сильного тумана в аэропорту Исламабада, сказали в аэропорту.

«В 09:11 по местному времени самолет совершил посадку в бакинском аэропорту. По причине длительности полета и по правилам авиакомпании, до вылета из Баку экипаж рейса должен отдохнуть. В настоящее время пассажиры данного рейса размещены в транзитной зоне Международного аэропорта Гейдар Алиев», — сказали в аэропорту.

Как отметили в аэропорту, до вылета самолета, при желании, пассажиры этого рейса могут получить визы и выйти за пределы аэропорта, чтобы отдохнуть в отеле или осмотреть достопримечательности города.(trend)

| 2019-12-27T11:12:29+00:00 27 декабря 2019, 12:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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