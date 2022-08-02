Несмотря на предупреждение Пекина, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, ее самолет приземлился в аэропорту Суньшань города Тайбэй. Это первый визит спикера Палаты представителей Конгресса США на остров через 25 лет.

Визит состоялся в период, когда американо-китайские отношения находятся на самом низком уровне и вопреки предупреждениям администрации Байдена.

Визит Пелоси на Тайвань не был указан в ранее обнародованной программе ее поездки в Азию. Несмотря на это, визит обсуждался несколько недель назад.

Китай расценил визит Пелоси на Тайвань как угрозу своей территориальной целостности и суверенитету и заявил, что китайская армия не будет спокойно наблюдать за ходом этого визита.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по поводу визита, что конгресс является независимым и равноправным крылом правительства, и это решение приняла сама спикер.