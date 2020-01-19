Самолет был сбит преднамеренно, а Хаменеи прислушался к Трампу

Горячая фаза американо-иранского противостояния осталась позади. По крайней мере, на данном этапе. Пора подводить предварительные итоги. Американцы уничтожили известного иранского военного деятеля, генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Иранцы в свою очередь нанесли удар по двум американским военным базам в Ираке и с помпой, на самом высшем уровне, то есть, на уровне Верховного лидера, притом, в том числе, духовного соврали собственному народу заявив, что за одного генерала уничтожили аж 80 (!) «вражеских» военнослужащих. Это потом стало известно, что ни один американец не то что не убит, но и царапину не получил. По той простой причине, что иранцы, скорее всего, по прямому приказу рахбара, Великого аятоллы Сейед Али Хосейн Хаменеи заранее предупредили американцев. Для верности по двум каналам – через официальный Багдад и Копенгаген. Ведь, американцы самодовольные тугодумы. Могли не поверить. Тогда беды было бы не миновать, тогда Трампу пришлось бы в ответ на гибель военнослужащих США продемонстрировать всю мощь американского оружия. У него не оставалось бы выбора. С учетом, запущенной процедуры импичмента его в США съели бы живьем.

Я не раз писал, что, несмотря на крайне воинственную риторику у иранцев нет суицидальных наклонностей. У них очень сильный инстинкт самосохранения. Уже в течение нескольких десятилетий они надо признать, неплохо справляются с поставленной задачей: с одной стороны не уступить, не сдаться американцам, а с другой любой ценой избежать открытого военного противостояния с США, то есть, войны, которая даже по мнению откровенно проирански настроенных военных экспертов продлится не более трех недель. Несмотря на браваду это лучше всех знают именно в Тегеране. Даже лучше чем в Вашингтоне. Иначе давно бы ответили не непрекращающиеся атаки Израиля на иранские военные объекты в Сирии.

Надо признать, что и Трампу не хотелось бы доводить дело до войны. Угрожать, бравировать военной мощью США ему нравится. Но он не вояка. Не любит воевать. Может, боится, может, будучи бизнесменом, притом, чем-то похожим на наших кидал, считает откровенно силовые методы урегулирования конфликтов не рациональными.

Я не раз писал о различных аспектах американо-иранских отношений, поэтому не хочу повторяться. И как следствие, на этот раз начну не с самого начала, а с конца. То есть, с последнего эпизода этой трагикомедии – со сбитого украинского лайнера. Прошу читателей простить меня за тон статьи. Да, погибли ни в чем повинные люди. Это трагедия. А все остальное было комедией. Нам все врали и сегодня врут. И прежде всего, самые «правоверные мусульмане», коими многие в Баку считают религиозных лидеров Ирана, в целом военное руководство КСИР, в частности «Аль-Кудс».

Врать надо умеючи

«Против глупости даже боги бороться бессильны».

Шиллер

Итак, начнем. Но начнем с первоначальной версии иранской стороны по поводу крушения украинского самолета. О несостоятельности этой версии автор говорил во время дискуссии в передаче OSMANQIZI TV, буквально 10 января, то есть, до признания иранской стороной своей вины. https://www.youtube.com/watch?v=fIylm1DQiz0&feature=share&fbclid=IwAR32lbEX3X2hKscM5XmSnnc4l-E1W8HXHk-5qTTryLlhGKB6vkWadNMuAJg

Сейчас могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что и «признательная» версия иранской стороны не выдерживает никакой критики. Однако, обо всем по порядку.

Сперва изложу «оправдательную» версию о непричастности иранской стороны к крушению украинского лайнера. Это необходимо для того, чтобы понять логику последующих действий иранской стороны. Потерпевший крушение под Тегераном самолет «Международных авиалиний Украины» перед падением сделал разворот и попытался вернуться в аэропорт вылета, говорилось в предварительном отчете управления гражданской авиации Ирана, который был обнародован на следующий день после трагедии, то есть, 9 января. Документ был подготовлен специальной комиссией по расследованию авиационных происшествий, возглавляемой руководителем управления гражданской авиации ИРИ Али Абедзаде.

В документе говорится, что пассажирский Boeing 737-800 успел подняться на высоту 8000 футов (2438 м), после этого информация о его местоположении пропала с экрана радара диспетчера. Пилоты не передавали сообщения о нештатной ситуации на борту. Очевидцы происшествия рассказали следователям, что пожар на самолете возник еще в момент полета, а после столкновения лайнера с землей произошел взрыв. «Траектория полета указывает на то, что самолет первоначально направлялся на запад, после возникновения проблемы повернул и направился в аэропорт вылета»,- утверждалось в отчете. Первое столкновение самолета с землей произошло в зоне парка развлечений Тегерана. После этого наблюдались и другие удары о землю вдоль траектории движения самолета, при этих ударах его корпус разваливался на части, отмечается в документе.

На месте происшествия были обнаружены части самолета, а также бортовые самописцы, содержащие данные регистратора полетной информации и запись переговоров пилотов, сделанную установленным в кабине диктофоном. Оба черных ящика были повреждены при столкновении самолета с землей и последующем пожаре, однако данные с них можно расшифровать, отмечается в отчете.

Спецкомиссия предложила всем странам, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, направить своих представителей для создания отдельной следственной группы, которая займется организацией опознания и передачей тел иностранных граждан на родину, а также примет участие в расследовании. Иран ожидает, что специалисты из других стран приедут в ближайшее время. «Первоначальное уведомление было направлено Украине как стране, в которой был зарегистрирован самолет, США как стране – изготовителю самолета, Швеции и Канаде как странам, граждане которых находились в Boeing», – говорится в документе. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, украинские специалисты уже прибыли в Иран, чтобы принять участие в работе вместе с экспертами других стран.

Согласно документу, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины, двое из которых были пассажирами. Летный экипаж состоял из 9 украинцев. «Некоторые пассажиры могут иметь несколько гражданств, что будет отражено в другом отчете»,- приводятся в сообщении слова Абедзаде. Обнаруженные тела и останки пассажиров были направлены на опознание.

Среди жертв, по информации МИД Украины, граждане семи стран. Это 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, десять граждан Швеции, четверо — Афганистана, трое — Британии и трое граждан Германии. Если сравнить эти данные, то можно прийти к выводу, что независимо от гражданства, почти все пассажиры были этническими «иранцами». «Иностранных» пассажиров было всего около двадцати человек.

Самолет украинской авиакомпании разбился утром 8 января. В 6.13 по местному времени он вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета самолет упал. Ранее министерство дорог и городского развития Ирана сообщило, что причиной авиакатастрофы предположительно стала техническая неисправность – у самолета загорелся двигатель. Власти Ирана и Украины не исключали версию теракта, но считали ее маловероятной. Если бы в самолет попала ракета, то он бы взорвался в небе, заявил руководитель пресс-службы министерства Кассим Низами. По его словам, при попытке посадить самолет пилоты могли совершить ошибку.

Накануне Абедзаде заявил, что Иран не станет передавать авиаконцерну Boeing бортовые самописцы. Расшифровка данных с черных ящиков будет проводиться иранскими специалистами, говорил он. Абедзаде также заверил, что воздушное пространство Ирана безопасно.

Однако, несмотря на это, власти Украины запретили украинским авиакомпаниям выполнять полеты над Ираном. В свою очередь Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Рекомендации были даны также с учетом произошедшего в ночь с 7 на 8 января обстрела Корпусом стражей исламской революции американских авиабаз, расположенных в Ираке. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/09/820220-iran-predstavil-predvaritelnii-otchet.

Тут, сперва, хочу обратить внимание на один момент, напрямую никак не связанный с крушением украинского лайнера. Сразу после трагедии не только украинские, но практически все ведущие мировые авиакомпании, даже российские прекратили полеты в ИРИ и через территорию этого государства. Особый интерес вызывает поведение российских авиационных властей. Россия до последнего момента поддерживала и тиражировала официальную иранскую версию о причинах крушения украинского гражданского лайнера. Но при этом сразу прекратила полеты не только в Тегеран, разработала альтернативные маршруты, вообще обходящие данный регион Ближнего Востока.

А вот наши проявили олимпийское спокойствие. Мир рушится, «а нам не страшен серый волк». Наши «поверили Самохвалову» в лице господина Абедзаде. Вот вам официальная позиция обнародованная вечером 8 января. Авиакомпании AZAL и Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны.

Об этом сказали в среду Trend в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В связи с многочисленными обращениями, пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» сообщает, что авиакомпании AZAL и Buta Airways в настоящее время не планируют вносить изменения в текущий график полетов в Иран и через территорию этой страны. В частности, лоукостер Buta Airways выполняет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует осуществлять полеты в штатном режиме в соответствии с текущим расписанием»,- говорится в сообщении компании. https://www.trend.az/business/transport/3174335.html

Что это: преступная халатность граничащая с безрассудством, или полное отсутствие компетентности, или же крайнее проявление безудержной жадности? А может кое-кто в Баку таким образом хотел проявить «дружелюбие» в отношении Ирана, за счет смертельной угрозы для мирных пассажиров – граждан Азербайджанской Республики?!

Но вернемся к основной теме. Попытаемся обосновать несостоятельность версии «о непричастности» иранской стороны к крушению самолета. Во-первых, самолет был новый. Можно сказать, что даже краска не обсохла. Буквально накануне проходил техническое обслуживание. Кроме того, любой самолет, как гражданский, так и военный перед вылетом проходит предполетную подготовку, проще говоря, проверку исправности основных узлов и систем, в том числе, и двигателей. Предполетную подготовку проводит технический персонал того аэропорта, где находится лайнер. Поэтому сразу после вылета все основные системы и узлы, в том числе, и связи не могут выйти из строя. Так не бывает!!! Это вам скажет любой специалист…

Во-вторых, утверждалось, что основной причиной крушения самолета является неожиданное возгорание и разрушение одного из двигателей. На первый взгляд логично. Но только для наивного обывателя. Что делать самолету, как не падать, если двигатель разрушается на ходу?!!!

Что же на самом деле происходит с современными самолетами при возгорании двигателей. Сразу прекращается подача топлива в двигатель, включается система аварийного тушения пожара. Пилоты сразу сообщают о ЧП диспетчерской службе ближайшего аэропорта, чтобы на земле в срочном порядке освободили взлетно-посадочную полосу и подготовили все спасательные службы к приему самолета терпящего бедствие. В данном случае, речь о Тегеранском аэропорте, откуда буквально несколько минут до этого вылетел украинский лайнер.

Тут необходимо обратить внимание на один важный нюанс. Грубо говоря, «ходовая часть», то есть, двигатели ну никак не связаны с системой связи с наземными службами. Одним словом, при возгорании двигателя, даже всех двигателей ничто не могло помешать пилотам сообщить наземным службам о ЧП. Но они не вышли на связь. А точнее не могли выйти. Это возможно только в двух случаях: или система связи была выведена из строя, притом, мгновенно иными формами воздействия, или же пилоты физически не были в состоянии связаться с наземными службами, то есть, погибли, притом, также мгновенно. Других объяснений нет и быть не может.

В-третьих, скрыть, что самолет сбит ракетой было невозможно в принципе по нескольким причинам: первое, регион находился под пристальным вниманием спутников-шпионов всех ведущих государств мира. Поражение лайнера пущенной с земли ракетой было зафиксировано, как принято говорить средствами объективного контроля. Этот факт зафиксировали все – и американцы, и русские, и китайцы. Не случайно, что уже через несколько часов после трагедии лидеры ведущих западных стран заявили, что самолет, скорее всего, был сбит иранской ракетой российского производство по ошибке.

Второе, даже если бы не было этих данных, полученных спутниками-шпионами, скрыть правду не представлялось возможным. Некоторые могут сказать, что иранцы могли свалить уничтожение украинского лайнера на террористов. А там ищи ветра в поле. Нет, не могли. Эта версия имела бы право на жизнь только в том случае, если украинский Боинг упал в море или в труднодоступный горный район. Тогда обломки самолета могли «исчезнуть» навсегда или надолго. Но, лайнер разбился практически в городской черте. Даже при большом желании нельзя было «потерять» отдельные фрагменты потерпевшего крушение самолета.

Дело в том, что даже при поверхностном осмотре обломков самолета любому специалисту без всякой расшифровки бортовых самописцев стало бы ясно, что катастрофа произошла в результате внешнего воздействия. Бортовые самописцы имеют решающее значение, если крушение происходит по причине технической неисправности.

Все очень просто. Если самолет сбит ракетой обшивка в местах разрыва загибается вовнутрь. Если взрыв произошел внутри самолета, что является почти неопровержимым доказательством версии теракта, то наоборот. Естественно, теоретически Иран мог встать на дыбы и нарушая все международные правовые нормы не допустить специалистов из Украины, США, Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана к обломкам потерпевшего крушение лайнера. Но это было бы расценено международным сообществом как признание собственной вины, что в свою очередь легитимизировало бы любые санкции против Ирана. Даже у России не нашлось бы серьезных аргументов в поддержку позиции официального Тегерана. А этого Иран не может себе позволить.

Таким образом, почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что выдвигая эту полностью несостоятельную версию сразу после катастрофы, иранцы не ставили целью сокрытие истинной причины крушения украинского лайнера. По той простой причине, что это было невозможно. Им надо было выиграть время. Возникает вопрос: почему? Об этом чуть позже…

Нельзя быть наполовину беременным

Одна ложь родит другую

Теренций Публий

А сейчас перейдем к рассмотрению второй части этой трагедии с элементами безудержной комедии, то есть, «признательной» версии иранской стороны. Опять же попытаюсь по возможности полно изложить и эту версию. «ПВО была размещена на базе КСИР за несколько часов до катастрофы, в 9 вечера 7 января (самолет был сбит ранним утром 8 января). Оператор увидел двигающийся объект. Система работала с помехами, сеть была занята, и у него не было подтверждения со стороны. В этой ситуации он должен принять решение в течение 5 секунд и, к сожалению, он сделал неправильный выбор»,- признал глава Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде 11 января.

«Мы неоднократно просили, чтобы полеты в воздушном пространстве были приостановлены»,- подчеркнул генерал. Но, по его словам, этого не было сделано, и в итоге оператор принял гражданский самолет за крылатую ракету.

По его словам, сам он «хотел умереть», когда узнал о том, что произошло, и отдает свою честь «в божьи руки». «Мы принимаем на себя ответственность за то, что произошло и готовы принять любые решения со стороны властей, которым подчиняемся»,- заявил военный.

Он также сказал, что представители Управления гражданской авиации Ирана, которые ранее заявляли, что украинский самолет не был сбит в результате ракетного удара, «действовали на основании полученной ими информации» и не знали об инциденте с ракетой.

«Они не виноваты. Это мы виноваты»,– сказал Хаджизаде. Также, по его словам, когда была сформирована комиссия для расследования инцидента, она была «изолирована», и руководство КСИР несколько суток «не могло ничего ей сообщить».

Генерал возложил на США частичную ответственность за произошедшее:

«Вероятность конфликта была беспрецедентной. Силы с обеих сторон были начеку на 100%. Американцы объявили, что будут наносить удары по Ирану, поэтому все наступательные и оборонительные подразделения Ирана были на 100% бдительны, — объяснил он. — В этих условиях ряд новых защитных систем ПВО были добавлены в так называемое Кольцо обороны Тегерана. Эти первые системы, развернутые в западной части Тегерана, и пострадали от инцидента».

Утром 11 января власти Ирана выпустили заявление по государственному телевидению, признав, что «Боинг» Международных авиалиний Украины, потерпевший крушение 8 января в Иране, был сбит непреднамеренно и «из-за человеческой ошибки»:

Эксперты предполагали, что ракета была выпущена из ЗРК «Тор» российского производства, который был экстренно пригнан на базу КСИР недалеко от тегеранского аэропорта для того, чтобы усилить службы ПВО в районе иранской столицы и его воздушного узла. Это было сделано из-за того, что в ночь на 8 января Иран обстрелял американские военные базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ожидал ответной ракетной атаки США на Иран, которая так и не произошла.

В 2010 году ПВО КСИР также по ошибке сбили из аналогичного ЗРК «Тор» иранский истребитель F-15, который летел над АЭС Бушер.

Французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты» Мишель де Монтень сказал: «Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов».

Если бы Мишель де Монтень знал, что даже по истечении 500 лет его изречения не потеряют актуальность, наверное возгордился бы. В заявлениях генерала КСИР правда только то, что украинский лайнер был сбит иранской ракетой. А все остальное бессовестное вранье.

Во-первых, летающий объект, который был принят оператором за крылатую ракету набирал высоту. Таким образом, даже при большом желании он не мог представлять угрозу для наземных целей, в том числе, для важного объекта КСИР якобы находящегося в данном районе, если конечно речь не идет об иранской орбитальной станции. Самолет не совершал посадку, а взлетал, набирал высоту, и как следствие, удалялся от всех наземных целей, а не наоборот. Оператор ведь не был слепым?! Он в режиме реального времени в мониторе радара наблюдал, как летающий объект удаляется от всех наземных целей, если конечно не страдал галлюцинациями.

Во-вторых, Boeing 737-800 невозможно перепутать с крылатой ракетой. В траекториях полета этих двух летающих объектов вообще нет ничего общего. Максимальная высота полета для крылатой ракеты всего 30 метров. И это в маршевом режиме. Гражданские самолеты обычно летят на высоте 9-11 тысяч метров. Как выше отмечено, украинский лайнер взлетал, еще набирал высоту. Но уже находился на высоте 2500 метров. Таким образом, Boeing 737-800 уже находился на высоте почти в 85 раз превышающей максимально допустимую высоту полета для крылатой ракеты. Вычислить расстояние по метке на мониторе радара до летающего объекта раз плюнуть. Да, ничего вычислять и не надо. Это можно определить даже визуально. Да, точно за монитор посадили слепого!!!

В-третьих, нет ничего общего в конфигурации этих двух летающих объектов. И их можно различить на экранах мониторов. Длина крылатой ракеты от шести до 13 метров, Boeing 737-800 – почти 40. Опять же крылатая ракета в разы меньше. Таким образом, эти изделия имеют разную конфигурацию, проще говоря, изображение на мониторах радара. Оператор не мог это не заметить.

В-четвертых, если учесть, что речь не идет об изделиях с использованием технологии Стел-с, крылатая ракета уж точно не могла появиться в окрестностях Тегерана вдруг и незаметно.

Надо хотя бы уметь пользоваться картой, немного разбираться в географии. Дело в том, что теоретически американцы могут напасть на Иран с территории нескольких сопредельных государств – Ирака, Сирии, Афганистана, с некоторых стран Персидского залива и даже Турции. Но вся проблема в том, что географически Тегеран находится достаточно далеко от границ с этими государствами. Расстояние до границы самого ближайшего потенциально «вражеского государства» не менее тысячи километров. Таким образом, системы ПВО Ирана должны были засечь нарушение воздушного пространства на дальних подступах к столице.

Ведь по признанию самих иранцев в тех временных рамках воздушное пространство Ирана транзитом пересекал катарский лайнер. Система, которая в случае с украинским лайнером якобы дала сбой, в отношении самолета из «дружественного» Катара сработала четко.

Важно другое. Американцы не проявляли никакой активности у воздушных границ Ирана, не нарушали его воздушного пространства. Таким образом, американцы лишили Иран самой железобетонной версии. Иначе бы версия об ошибке выглядела бы правдоподобно. Утверждали, что целились в американский бомбардировщик, но попали в украинский лайнер, как в Сирии.

В-пятых, командующий КСИР нагло врет, утверждая, что высшее руководство ИРИ, а также глава гражданской авиации якобы не были в курсе причин крушения украинского лайнера. Я вообще не понимаю, на кого рассчитаны эти «признательные показания». Первое, времена, когда самолеты после вылета из аэропорта «бросали» на произвол судьбы давно прошли. Это знают даже некоторые сообразительные дети дошкольного возраста. Получается, что командующий КСИР нас принимает за великовозрастных идиотов. Никак иначе.

Любой самолет в реальном режиме постоянно сопровождается наземной диспетчерской службой. Украинский лайнер находился в зоне ответственности диспетчерской службы тегеранского аэропорта. А это значит, что диспетчеры тегеранского аэропорта постоянно наблюдали за полетом украинского лайнера на мониторах своих радаров. То есть, они не могли не видеть столкновения украинского лайнера с другим летающим объектом. Они не могли не видеть траекторию полета этого летающего объекта.

Второе, хорошо, предположим, что и у наземной службы система дала сбой, как у оператора зенитно-ракетной установки. Однако, именно глава управления гражданской авиации был назначен руководителем комиссии по расследованию причин крушения украинского лайнера. Члены и специалисты комиссии сразу обследовали обломки лайнера и 9 января обнародовали предварительные выводы, в которых наотрез отвергли версию крушения самолета в результате внешнего воздействия. Но не могли не заметить на обломках следы внешнего воздействия свидетельствующие, что самолет был сбит ракетой. Неужели все на время ослепли?!!!

Таким образом, все знали. Все – и руководитель управления гражданской авиации ИРИ Али Абедзаде, и президент ИРИ Рухани, и Верховный лидер Хаменеи с самого начала врали и врут до сих пор…

Врут и лидеры западных государств. Они также знают, что украинский лайнер был сбит иранцами преднамеренно. Это тот случай, когда все участники этой трагикомедии руководствуются принципом: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю!». И безбожно врут…

Еще больше трагикомичности в ситуацию добавляет то, что Верховный лидер Ирана Хаменеи в этом конкретном случае послушался совета «злейшего врага» Исламской Республики президента США Трампа, признал «вину», по сути, с его подачи. Именно Трамп «посоветовал» руководству Ирана признать, что украинской лайнер сбит «по ошибке». Типа признайте «ошибку» и дело будет закрыто. И Хаменеи получив «гарантии на самом высшем уровне», в современном мире выше просто не бывает, решил прислушаться к совету Трампа. Одним словом, нас дурят все…

Возникает вопрос: почему? Начнем с Запада. Ведь, ненавистный Трампу иранский теократический режим явно подставился. Лучшего повода добить его быть не может. Даже если иранцы сбили самолет «по ошибке», они никак не могут это доказать. Вспомните главного безбожника Эпохи Просвещения Вольтера: «Если бы Бога не было — его, следовало бы выдумать». А тут и выдумать ничего не надо…

Во-первых, не исключено, что он просто трус. Он не способен принимать серьезные решения, которые делают силовое противостояние неизбежным. Но, много пугает, но ничего не делает. Ему привычнее манипулировать ситуацией и добить противника экономическими санкциями. Всегда есть возможность сделать шаг назад, двери для диалога, а по сути, капитуляции противника, остаются открытыми. Обвинив Иран в преднамеренном уничтожении украинского лайнера он бы захлопнул эту дверь…

Во-вторых, почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что с уничтожением украинского лайнера связаны очень серьезные секреты. Ведь, обвинив Тегеран в преднамеренном уничтожении украинского лайнера надо было бы обнародовать мотивы, заставившие лидеров Ирана санкционировать подобное преступление. Не исключено, что сохранить в тайне эти секреты, по крайней мере, на данном этапе, было намного важнее.

По поводу мотивов иранского руководства все намного проще. В самолете был кто-то, или же что-то. И КСИР узнал об этом, когда лайнер был в воздухе. И это что-то, или кто-то не должен был покинуть Иран. В этом случае, времени для раздумий на самом деле не было. Надо было принимать решение. Иранцам не жаль «своих». А из «чужих» они почти никого не убили, если не считать украинцев и еще несколько иностранцев.

А врали не для уничтожения улик доказывающих, что самолет был сбит преднамеренно. Их было невозможно, да и глупо уничтожать, что думаю, мне удалось достаточно убедительно доказать…

Они искали что-то важное и нашли. А что? Могу поделиться только догадками. Но думаю, что не стоит. Ведь это будут только мои догадки. Хотя одной могу поделиться. Понятно, что генерала Сулеймани слили. Притом, слили в любом случае «свои»: или соратники в Тегеране, или же сирийские и иракские «друзья». Сценарий можете дописать сами. И таких сценариев может быть множество и с другими исходными данными…

Но не ищите в этой истории нравственного начала и побуждений. Увы их нет ни у кого. Ни у западных, ни у иранских лидеров…

Как тут не вспомнить Омара Хайяма:

Душой ты безбожник с Писаньем в руке,

Хоть вызубрил буковки в каждой строке.

Без толку ты оземь башкой ударяешь,

Ударь лучше оземь всем тем, что в башке.