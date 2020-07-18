Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе

Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе. Об этом сообщил в субботу Баренд Лейтс, пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Второй день саммита начался с консультаций в узком составе между Шарлем Мишелем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», — информировал он.

Накануне после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.

От дипломатических источников в Брюсселе стало известно, что основное противостояние сложилось между Нидерландами, Австрией, некоторыми другими странами Северной Европы и так называемым южным блоком стран во главе с Италией, которые оказались наиболее затронуты пандемией. Северные государства настаивают на более жестких условиях и контроле при выделении средств из фонда.(ТАСС)